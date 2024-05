Mosca accusa la Nato: "Sta cadendo in un'estasi militare, aumenta l'escalation". Stoltenberg: sull'uso delle armi decidono i singoli Paesi

«La Nato sta flirtando con la retorica militare e cadendo in un’estasi militare». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito delle parole del segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, sull'uso da parte di Kiev dei missili forniti dai Paesi Nato per colpire la Russia. «Le nostre forze armate sanno cosa fare, e continuano l’operazione militare speciale per prevenire tutte le minacce», ha aggiunto Peskov in un’intervista al giornale Izvestia ripresa dalla Tass.

Tajani: "Stoltenberg sulle armi a Kiev? Sono opinioni personali"

Le nuove affermazioni del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg «sono opinioni personali. Sono opinioni del segretario generale. L’Italia ha già deciso: non siamo in guerra con la Russia, non invieremo un soldato italiano a combattere in Ucraina e non siamo assolutamente favorevole all’utilizzo di strumenti militari inviati all’Ucraina fuori dai confini dell’Ucraina, e quindi gli strumenti militari inviati dall’Italia inviati a Kiev non saranno inviati fuori dai confini dell’Ucraina». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’inaugurazione del nuovo Consolato Generale a Bruxelles. «L'utilizzo da parte delle forze armate ucraine è sotto controllo italiano. Noi dobbiamo essere portati a conoscenza di come e dove vengono usati gli strumenti militari», ha ricordato Tajani.