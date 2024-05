Putin: con le truppe dell'Occidente in Ucraina si va verso la guerra globale". E incalza "Ricordo Stoltenberg quando non soffriva di demenza"

«La costante escalation della situazione in Ucraina da parte dei Paesi occidentali potrebbe avere conseguenze, basti ricordare la parità nucleare tra Russia e Usa». L’avvertimento è arrivato dal presidente russo, Vladimir Putin, il quale ha ammonito che il possibile ingresso di truppe Nato in Ucraina sarebbe «un altro passo verso il conflitto in Europa e una guerra globale». Lo riporta Ria Novosti, citando il leader del Cremlino in conferenza stampa dall’Uzbekistan dove è in visita ufficiale. La dirigenza Nato «deve capire con cosa sta giocando», ha aggiunto.

Il presidente russo, infine, ha suggerito che il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, soffra di «demenza». «Lo ricordo quando era primo ministro (norvegese) e ancora non soffriva di demenza», ha affermato il capo del Cremlino, citato dalla Tass.

Zelensky: Putin vuol far fallire la conferenza in Svizzera

«Ai leader mondiali dico: se desiderate la pace venite in Svizzera». Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky a Bruxelles. «L'iniziativa parte da noi ma se avete altre idee venite, proponetele, il microfono è aperto. Se invece volete la guerra, andrete alla riunione alternativa di malviventi che Putin sta organizzando, perché non vuole la conferenza di pace in Svizzera e vuole farla fallire», ha aggiunto. «Ci sono Paesi che non si sono espressi pubblicamente ma sostenere la Russia su questo vuol dire essere a favore della guerra».