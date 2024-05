Biden valuta la revoca dei limiti sull'uso di armi Usa a Kiev. Trump: "Da presidente avrei bombardato la Russia"

Per contrastare l’avanzata della Russia in Ucraina, il presidente Usa Joe Biden sta prendendo in considerazione due nuove contromisure: punire la Cina per aver fornito tecnologia chiave a Mosca e revocare i limiti all’uso da parte dell’Ucraina delle armi «a corto raggio» statunitensi per attaccare all’interno della Russia. Lo sostiene il Washington Post. Il fatto che tali iniziative vengano ora prese in considerazione dimostra la crescente preoccupazione dell’amministrazione Usa per la vulnerabilità dell’Ucraina sul campo di battaglia.

Trump: "Da presidente avrei bombardato Mosca"

A un incontro con alcuni dei principali finanziatori statunitensi della campagna elettorale, in un lussuoso hotel di New York, Donald Trump ha detto esplicitamente che se fosse stato presidente lui «avrebbe bombardato Mosca e Pechino se la Russia avesse invaso l’Ucraina o la Cina avesse invaso Taiwan», suscitando molta sorpresa nei suoi interlocutori. Lo riferisce il Washington Post.