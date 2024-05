Medio Oriente, virale sui social l'immagine "All eyes on Rafah" creata con l'Ia

File ordinate di tende che si estendono in lontananza su un terreno polveroso circondato da montagne. Al centro, strutture bianche che compongono le parole "All eyes on Rafah", tutti gli occhi su Rafah. L'immagine - che si ritiene sia stata generata con l'Ia - ha fatto il record di condivisioni su Instagram, dove oltre 44 milioni di persone l'hanno aggiunta alle loro storie. Una forma di attivismo social che giunge all'indomani della strage provocata domenica sera da un attacco israeliano in un campo di tende nel territorio a sud della Striscia.

Il massacro ha provocato un'ondata di indignazione e riacceso il sostegno per i palestinesi sui social media: "All eyes on Rafah" è stata condivisa da celebrità, politici ma anche semplici utenti in tutto il mondo e anche in Italia. La frase - secondo i media internazionali - sarebbe stata pronunciata da Rik Peeperkorn, rappresentante dell'Oms a Gaza e in Cisgiordania, a febbraio. Mentre Gaza si preparava ad un'estensione dell'invasione di terra da parte di Israele, il funzionario Onu dichiarò: "Tutti gli occhi sono puntati su Rafah".