L'ira di Trump: "Vogliono distruggere il nostro Paese. Processo orchestrato da Biden"

"Vogliono distruggere il nostro Paese": lo ha detto Donald Trump parlando dalla Trump Tower di New York City dopo il verdetto nel caso pornostar. Il tycoon ha attaccato il giudice, definendolo nuovamente "corrotto" e "pieno di conflitti" di interesse. Il giudice Juan Merchan "sembra un angelo ma è davvero un diavolo", ha dichiarato.

Un processo iniquo, orchestrato da Joe Biden, ha detto Trump. "Se fanno questo a me lo possono fare a tutti", ha proseguito. "Viviamo in uno Stato fascista". Il tycoon si è poi lamentato di essere stato sottoposto ad un ordine bavaglio di non commentare il processo mentre è candidato per la Casa Bianca.

Biden replica con un post su X: "Trump minaccia la democrazia e mette in questione il nostro sistema giudiziario".

"Tutto questo è più importante di me e della mia presidenza, sto lottando per la nostra Costituzione", ha detto ancora Trump alla Trump Tower. A nessun presidente dovrebbe capitare quella che sta capitando a me, ha sottolineato il tycoon, confermando che ricorrerà in appello contro la condanna.