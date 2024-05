Terrore in Germania, ferisce diverse persone con un coltello durante una manifestazione anti-islamici

Alcune persone sono rimaste ferite sulla piazza del mercato di Mannheim, lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung sul suo sito. Nella tarda mattinata c'è stato un attacco contro diverse persone sulla piazza del mercato di Mannheim dove si era svolta una manifestazione anti-islamici. Non è ancora possibile fornire informazioni sull'entità e sulla gravità delle ferite. «L'aggressore ha poi utilizzato un’arma da fuoco. Anche l’aggressore è rimasto ferito», ha riferito la polizia.

Il Mannheimer Morgen ha riferito, citando un portavoce della polizia presente sul posto, che l’agente di polizia è rimasto gravemente ferito. Secondo la polizia non c'è pericolo per la popolazione.

Al momento del delitto il movimento cittadino Pax Europa era presente con uno stand informativo sulla piazza del mercato di Mannheim. In Internet circolano video che lasciano intendere che l’aggressore abbia preso di mira i gestori dello stand informativo