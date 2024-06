Battaglia finale tra filo-Ue e populisti: le elezioni più importanti della storia dell’Unione europea

A Bruxelles sono considerate le elezioni «più importanti della storia dell’Ue». Per alcune cancellerie europee è l’occasione irripetibile per sovvertire equilibri politici che fino a poco tempo fa sembravano inattaccabili. Per i partiti europeisti è la chiamata alle armi per salvare un progetto politico e democratico che ha ormai innumerevoli nemici, dentro e fuori il Vecchio continente. Tra il 6 e il 9 giugno l’Europa si recherà alle urne in un appuntamento che, in ogni caso, segnerà un prima e un dopo nella storia dell’Ue.

La crisi della maggioranza europeista

Le elezioni europee arrivano in un momento di grave crisi per la maggioranza europeista che finora ha supportato i vertici comunitari: Popolari, Liberali e Socialisti potrebbero superare di poco i 400 seggi sui 720 che costituiranno l’Eurocamera. E se il Ppe, stando ai sondaggi, potrebbe uscire indenne dalle urne, S&D e Renew potrebbero perdere più di un eurodeputato rispetto al quinquennio appena concluso. Dall’altra parte il fronte delle destre e dei populisti è dato in ascesa un po' ovunque. A spiccare sono soprattutto due donne, Giorgia Meloni e Marine Le Pen.