In Norvegia più grande giacimento di terre rare d'Europa

Si trova in Norvegia il più grande giacimento di terre rare d’Europa, un vero tesoro di elementi fondamentali per produrre le tecnologie necessarie alla transizione verde e digitale: situato nel sud-est del Paese, il deposito di Fensfeltet sembra contenere 8,8 milioni di tonnellate di ossidi di terre rare totali (Treo), molto più del giacimento di Kiruna, in Svezia, che si suppone contenga tra 1 e 2 milioni di tonnellate. A indicarlo sono le stime elaborate dopo tre anni di trivellazioni e analisi dal gruppo minerario norvegese Rare Earths Norway (Ren), in collaborazione con la società di consulenza canadese Wsp.

Importanza strategica per l'Europa

Le aspettative sono alte, se si considera che attualmente in Europa non si estraggono terre rare e che questi materiali potrebbero presto diventare più importanti del petrolio e del gas, come affermato qualche anno fa dalla stessa presidente della Commissione europea Ursula von der Layen. Il giacimento norvegese è di particolare interesse per la presenza di 1,5 milioni di tonnellate di terre rare (neodimio e praseodimio) per la produzione di magneti usati nei veicoli elettrici e nelle turbine eoliche. «L'Unione europea considera questi metalli come le materie prime più critiche quando si considera il rischio di approvvigionamento», sottolinea la compagnia Rare Earths Norway. Anche per questo «la stima sottolinea il potenziale del giacimento come risorsa realmente trasformativa in grado di sostenere una catena del valore sicura delle terre rare per l’Europa».

Potenziale futuro del giacimento

La valutazione attuale del giacimento di Fensfeltet fornisce una stima delle risorse minerarie fino a 468 metri sotto il livello del mare, ma ulteriori perforazioni sembrano suggerire la presenza di mineralizzazione anche a maggiori profondità (fino a 1.000 metri sotto il livello del mare). Ci si aspettano dunque nuove sorprese da questo sito (noto come 'Fen Carbonatite Complex') che deriva da un antico condotto vulcanico formato 580 milioni di anni fa da un flusso di magma ricco di carbonato.