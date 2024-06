Francia, Macron scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni dopo l'exploit di Marine Le Pen: l'ultradestra al 32%

Il presidente francese Emmanuel Macron ha preso la parola per annunciare - subito dopo l'annuncio dei risultati delle europee - lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di nuove elezioni il 30 giugno e il 7 luglio.

«Ho deciso di restituirvi la scelta del vostro futuro parlamentare. E’ una decisione grave, pesante, ma è soprattutto un atto di fiducia» ha affermato Macron in un intervento alla Nazione dopo la dura sconfitta del suo partito alle elezioni europee. «Questo è meglio di tutti gli accordi, di tutte le soluzioni precarie. Fiducia nella Francia, per plasmare il futuro e non arretrare. Ho ascoltato il messaggio e non lo lascerò senza risposta» ha detto con tono grave il presidente. «La Francia ha bisogno di una maggioranza chiara, serena e concorde. Essere francesi significa fondamentalmente scegliere di scrivere la storia piuttosto che subirla», ha aggiunto Macron.

La decisione di Macron arriva dopo il clamoroso risultato di Marine Le Pen. «Con la classifica RN superiore al 32%, i francesi ci hanno appena assegnato il punteggio più alto tra tutti i partiti in 40 anni». Lo ha dichiarato Marine Le Pen. «Siamo pronti a prendere il potere» ha anche aggiunto. «Il voto dei francesi è definitivo: il presidente, rispondendo all’appello di Jordan Bardella, ha appena annunciato il ritorno dei francesi alle urne tra poche settimane», ha proseguito la leader aggiungendo che ha «accolto con favore» lo scioglimento. «Siamo pronti a esercitare il potere, pronti a porre fine a questa immigrazione di massa, a fare del potere d’acquisto una priorità, pronti a rilanciare la Francia», ha detto.