Usa: il figlio di Joe Biden, Hunter, dichiarato colpevole di tutti e tre i reati contestati

Hunter Biden è stato dichiarato colpevole di tutti e tre i reati legati all’acquisto di una pistola nel 2018. Il figlio del presidente degli Stati Uniti è colpevole di aver nascosto all’Fbi e al venditore di armi il fatto di essere dipendente dalla droga, una condizione che gli avrebbe precluso l’accesso alle armi. E’ la prima volta nella storia che il figlio di un presidente in carica viene condannato per un reato penale. Il verdetto è arrivato dopo una breve riunione cominciata stamani, seguita a quella di un’ora di ieri. Biden Jr rischia una condanna fino a un massimo di 25 anni.

Biden non sarà incarcerato in attesa della condanna dopo essere stato giudicato colpevole per l’acquisto di un’arma nonostante la dipendenza dalle droghe. Lo riferisce la Cnn. La data per la sentenza di condanna non è stata ancora stabilita. Jill Biden è arrivata in tribunale per stare vicino a Hunter Biden, ritenuto colpevole dalla giuria per l’acquisto e il possesso di una pistola mentre faceva uso di droghe. Il tempo trascorso fra l’annuncio del raggiungimento del verdetto e la sua lettura è stato molto breve, non consento alla First Lady di arrivare in tempo per assistere alla lettura. Hunter Biden ha abbracciato gli amici e i familiari presenti in aula dopo la lettura del verdetto di colpevolezza. La First Lady Jill Biden è arrivata sette minuti dopo la lettura del verdetto. Lo riferisce Cnn. Hunter Biden lascia l’aula di tribunale insieme mano nella mano con la moglie e la First Lady Jill Biden.