Un drone ucraino ha colpito un villaggio russo a ridosso del confine, nell’oblast di Kursk. uccidendo almeno 5 civili, fra cui 2 bambini, secondo quanto afferma il governatore regionale russo.

«Con grande dolore annuncio che cinque persone, inclusi due bambini piccoli» so no rimasti uccisi e «altri due membri della stessa famiglia feriti e in gravi condizioni», ha scritto su Telegram il governatore della regione di Kursk, Aleksei Smirnov.