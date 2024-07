Panico fra i democratici, riunione d'emergenza su Biden. Si spera nel ritiro entro venerdì

«Siamo spacciati» con Biden, ha confessato un altro riferendo della preoccupazione di perdere non solo la Casa Bianca ma anche il Congresso. In Senato, quello che Biden considera come casa per gli anni che vi ha trascorso, il presidente della potente commissione di intelligence Mark Warner sta cercando di riunire un gruppo di senatori per chiedere al leader di ritirarsi. «Non so nulla», ha detto in merito il senatore Chris Murphy ai microfoni di Cnn. «Il presidente deve fare di più. Questa settimana sarà quella decisiva», ha aggiunto. Cauto sulle prospettive di Biden anche il deputato della California Adam Schiff, convinto che la vicepresidente Kamala Harris possa vincere in modo schiacciante contro Trump. «Votiamo per Harris in ogni caso, anche se Biden resta in corsa, perché è chiaro che non potrà governare per altri quattro anni. Perché allora non possiamo votare direttamente per lei e darle una chance di affermarsi?», ha chiesto l’ex consigliere di Obama e commentatore di Cnn Van Jones. Il senatore Bernie Sanders invece ha difeso il presidente, consigliandogli di cambiare strategia e concentrarsi sulle politiche, non sull'età.