Un repubblicano bianco: ecco chi era Thomas Matthew Crooks, il 20enne che ha attentato alla vita di Trump

Thomas Matthew Crooks, ventenne di Bethel Park, Pennsylvania, è stato identificato come l’attentatore che ha sparato con un AR-15 al comizio i Donald Trump. Non aveva precedenti penali in Pennsylvania e gli inquirenti non hanno ancora identificato un movente.

Un registro degli elettori ha mostrato che Crooks era registrato come repubblicano, sebbene i registri federali di finanziamento delle campagne elettorali mostrino che ha donato 15 dollari al Progressive Turnout Project, un gruppo liberale per l’affluenza alle urne, tramite la piattaforma di donazioni democratica ActBlue nel gennaio 2021.

Gli investigatori stanno perquisendo la casa dell’uomo a Bethel Park, a sud di Pittsburgh e a circa un’ora di macchina dal luogo del raduno a Butler.

Secondo The Tribune-Review nella Pennsylvania occidentale, Crooks sembra essersi diplomato nel 2022 alla Bethel Park High School, che conta circa 1.400 studenti, e quell'anno ha ricevuto un «premio stellare» da 500 dollari dalla National Math and Science Initiative. In una registrazione online della cerimonia di laurea del 2022, scrive il New York Times, si vede Crooks attraversare il palco tra un modesto applauso dopo che è stato pronunciato il suo nome: un giovane snello con gli occhiali e una toga nera da laureato che ha posato brevemente con un funzionario della scuola e ha accettato il suo diploma.