Joe Biden ha il Covid, ma assicura: "Mi sento bene". Ai suoi consiglieri dice: "Kamala Harris può vincere?"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha il Covid. Cancellato un evento a Las Vegas è partito per il Delaware, dove lavorerà in isolamento. Lui dice di sentirsi 'molto bene', e il medico conferma: sintomi lievi, temperatura normale e terapia avviata. Ma intanto tra i democratici sembrano aumentare le spinte a un suo ritiro dalla corsa. A Milwaukee un altro giorno di gloria per Trump, ma oggi protagonista è stato il vice designato Dj Vance. Accettando la candidatura, ha invitato l'America a "scegliere una nuova strada". Ha promesso che se eletto il team repubblicano, 'si impegnerà per i lavoratori, e non per Wall Street, e ha accusato Biden di aver reso l'America "più debole e più povera.

"Sono il candidato e prevedo di vincere". E' il messaggio che Joe Biden ha recapitato ai leader democratici di Camera e Senato, rispettivamente Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, con i quali si è incontrato nei giorni scorsi. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates. Jeffries e Schumer hanno discusso con il presidente le opinioni di deputati e senatori in merito alla sua candidatura. Secondo indiscrezioni, Schumer avrebbe esortato Biden a lasciare la corsa.