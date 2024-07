Razzi dal Libano sul Nord di Israele, 11 morti. Netanyahu: ci sarà una svolta drammatica nella guerra

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant sta tenendo una riunione di sicurezza con i vertici militari tra cui il capo di stato maggiore Herzi Halevi e i responsabili del fronte nord.

Per Israele si tratta di un'azione degli Hezbollah". Lo ha detto l'Idf in base "a una valutazione della situazione e dell'intelligence in nostro possesso". Il ministro degli Esteri israeliano Katz ha dichiarato di aver parlato con Netanyahu dopo l'attacco di Hezbollah a Majdal Shams, senza fornire dettagli sul colloquio. "Non c'è dubbio che Hezbollah abbia oltrepassato tutte le linee rosse", ha detto a Channel 12 rilanciato da Times of Israel. "Stiamo affrontando una guerra totale", ha aggiunto insistendo che Israele esigerà un prezzo ancora più alto da Hezbollah. Israele avrà "pieno sostegno" da Stati Uniti ed Europa, ha detto Katz senza tuttavia fornire dettagli su cosa cambierà nelle azioni di Israele.

Hezbollah nega però di essere dietro gli attacchi