Gli Stati Uniti annunciano 1,7 miliardi di armi all'Ucraina

Gli Usa annunciano l’invio di un pacchetto di armi per un totale di 1,7 miliardi di dollari all’Ucraina. Lo riferisce il Pentagono in una nota. Nel nuovo pacchetto ci sono munizioni per la difesa aerea e proiettili di artiglieria di cui le forze di Kiev affermano di avere un disperato bisogno.

L'invio comprende 200 milioni di dollari in attrezzature prelevate dalle scorte militari statunitensi e circa 1,5 miliardi di dollari che saranno ordinati alle industrie del settore, precisa il Pentagono.