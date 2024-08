Gaza: morto un ostaggio israeliano dopo mesi di torture. Recuperati altri 6 corpi di vittime dell'attentato del Kibbutz

Il kibbutz Nir Oz, attaccato dai commando di Hamas il 7 ottobre scorso, ha annunciato questa mattina che il 79enne Avraham Munder, uno dei suoi residenti israeliani presi in ostaggio a Gaza, è morto dopo più di dieci mesi di guerra nel territorio palestinese.

Intanto l'esercito israeliano ha recuperato la notte scorsa i corpi di sei ostaggi a Gaza, tra cui quelli di Yoram Metzger, Yagev Buchstab, Nadav Popplewell e Avraham Munder. Lo riporta Haaretz.

Hezbollah, colpite postazioni Israele sulle Alture Golan

Hezbollah ha annunciato di aver lanciato raffiche di razzi contro postazioni dell'esercito israeliano sulle alture occupate e annesse del Golan, come "rappresaglia" per gli attacchi subiti ieri nel Libano orientale. Secondo il gruppo filo-iraniano i suoi combattenti hanno lanciato "intense raffiche di razzi" contro due postazioni militari sul Golan, "in risposta all'attacco del nemico israeliano nella regione della Bekaa". Ieri sera, Israele ha preso di mira i depositi di armi di Hezbollah nella regione.