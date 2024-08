Reo confesso di 42 omicidi di donne, tra cui sua moglie: ricompensa per chi cattura il serial killer in Kenya

La polizia del Kenya ha annunciato oggi che offrirà una ricompensa per informazioni che portino all’arresto di un sospetto serial killer fuggito da una stazione di polizia di Nairobi pochi giorni fa. «Una significativa ricompensa finanziaria sarà data a chiunque fornisca informazioni credibili che portino all’arresto del sospettato», ha dichiarato la Direzione delle indagini penali, senza specificare l’importo della ricompensa.

Sospettato dell’omicidio di decine di donne, Collins Jumaisi, 33 anni, è fuggito da una stazione di polizia nella notte tra lunedì e martedì insieme ad altre 12 persone, eritrei in situazione irregolare. Era stato arrestato il 15 luglio, pochi giorni dopo la scoperta di corpi rinchiusi in sacchi in una discarica, a sud di Nairobi. Secondo le autorità, Collins Jumaisi, descritto come un "serial killer psicopatico» e un «vampiro», ha confessato di aver commesso 42 omicidi di donne tra il 2022, il primo dei quali quello di sua moglie, e il luglio 2024.