Strage di Solingen: è ancora caccia all'uomo. L'Isis rivendica l'attacco. Fermato un 15enne forse collegato all’attentato

E’ ancora caccia all’uomo in Germania dopo quasi 24 ore dall’aggressione con coltello a una festa cittadina a Solingen, nell’Ovest del Paese, in cui sono state uccise tre persone e altre otto ferite. La polizia non ha ancora identificato il responsabile del crimine. L’uomo con il coltello è entrato in azione ieri sera, mentre migliaia di persone si erano radunate per la prima notte del «Festival della diversità», parte di una serie di eventi per celebrare il 650 anniversario di Solingen.

Il gruppo islamico Isis ha rivendicato l’attacco, in una dichiarazione in cui spiega che si tratta di una «vendetta per i fratelli musulmani in Palestina e altrove».

Il gruppo dello Stato Islamico, l’Isis, ha dichiarato che uno dei suoi membri è l’artefice dell’attacco mortale contro un raduno di cristiani nella città tedesca di Solingen. L’uomo, sostiene l’Isis in un comunicato dell’agenzia di stampa Amaq dei jihadisti, sull'app di messaggistica Telegram, è un soldato del gruppo «Stato Islamico» ed ha agito per «vendicarsi» rispetto quanto sta succedendo ai musulmani «in Palestina e ovunque».