Prove di guerra tra Israele e Hezbollah, è il giorno dell'escalation per l'omicidio di Fuad Shukr

L’escalation è avvenuta stamane all’alba quando Tel Aviv ha bombardato preventivamente obiettivi in Libano per rispondere a un «attacco su larga scala» di Hezbollah . L’intelligence aveva informato Tel Aviv di lanciamissili programmati alle 5 del mattino in direzione di Tel Aviv, che puntavano al ministero degli Esteri israeliano e ad altri obiettivi strategici. La ragione, dettata dallo stesso Hezbollah era quella di una rappresaglia per l’uccisione del suo comandante militare di vertice, Fouad Shukur, un mese prima.

Un’azione durata circa tre ore ma intensa, della quale lo stesso Hezbollah ha annunciato la fine, negando però l’azione preventiva di Israele e parlando di «successo dell’operazione». Da parte di Israele invece le dichiarazioni che si sono susseguite in mattinata mostrano una precisa programmazione della sua azione militare.

Il Consiglio di guerra si è riunito stamane di emergenza e l’aeroporto di Ben Gurion è stato chiuso per qualche ora. «Osserviamo i preparativi di Hezbollah per attacchi contro il territorio israeliano», ha scritto l’esercito israeliano in un messaggio in arabo ai residenti del Libano meridionale. «Chiunque si trovi vicino alle aree in cui opera Hezbollah deve lasciare immediatamente l’area per proteggere se stesso e le proprie famiglie», ha esortato. Tutti i voli in partenza da Tel Aviv sono stati posticipati e quelli in arrivo vengono dirottati verso altre destinazioni.

«Siamo determinati a fare tutto il possibile per proteggere il nostro Paese, riportare i residenti del Nord sani e salvi nelle loro case. E continueremo a seguire una semplice regola: chiunque ci faccia del male, noi gli facciamo del male» ha affermato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso della riunione del gabinetto di emergenza, che stamattina Israele ha distrutto migliaia di razzi Hezbollah. «Stamattina abbiamo rilevato i preparativi del gruppo per attaccare Israele», ha detto. «In consultazione con il ministro della Difesa e il capo di stato maggiore, abbiamo incaricato le forze armate di agire in modo proattivo per rimuovere la minaccia».