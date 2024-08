Minacce alla sicurezza internazionale, l'annuncio di von der Leyen: “Nominerò un commissario alla difesa”

«Anche se gli europei prendono sul serio le attuali minacce alla sicurezza, ci vorranno tempo e investimenti per ristrutturare le nostre industrie della difesa. Il nostro obiettivo deve essere quello di costruire una produzione di difesa di dimensioni continentali». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando al Globsec Forum di Bratislava. «Dobbiamo avere in mente una revisione sistemica della difesa europea. E questo è il motivo per cui nominerò un vero e proprio commissario alla difesa nella prossima Commissione».