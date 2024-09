Parte della prua del Titanic cede e finisce sul fondo dell'Atlantico: è la ringhiera diventata famosa con il film di Cameron

Una sezione della prua del Titanic, divenuta famosa nella celebre scena con Jack e Rose nel film di James Cameron, ha ceduto agli effetti del lento decadimento ed è ora adagiata sul fondo dell’Atlantico. La perdita di una grande sezione della ringhiera di sinistra del transatlantico è stata notata nelle immagini di una nuova spedizione al relitto con dei robot sottomarini, come riporta la BBC, evidenziando quanto la nave stia cambiando dopo essere affondata nell’aprile del 1912, portando con sé 1.500 persone.

«La prua del Titanic è semplicemente un’icona, è quello che ti viene in mente quando pensi al naufragio», ha affermato Tomasina Ray, direttore delle collezioni presso RMS Titanic, la società che ha effettuato la spedizione. «Questo è solo un altro promemoria del deterioramento che si verifica ogni giorno - ha aggiunto - La gente chiede sempre 'per quanto tempo il Titanic rimarrà lì?' Non lo sappiamo, ma lo stiamo capendo in tempo reale». Il team di esperti ritiene che la sezione della ringhiera, lunga circa 4,5 metri, sia caduta sul fondale negli ultimi due anni, visto che le immagini e la scansione digitale di una spedizione del 2022 condotta dalla società di mappatura delle profondità marine Magellan e dai documentaristi Atlantic Productions mostrano che era ancora nella posizione originaria. "A un certo punto il metallo ha ceduto ed è crollato sul fondale», ha precisato Ray.