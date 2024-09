Putin: "L'offensiva di Kiev è fallita in Kursk, avanzata russa nel Donbass".

A tempo debito comunque la Russia «si occuperà dei banditi ucraini» che hanno invaso il suo territorio cercando di «creare instabilità nelle regioni di confine», ha avvertito il presidente parlando, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, agli studenti di un istituto di Kyzyk , nella Siberia meridionale, vicino alla frontiera con la Mongolia . E proprio a Ulan Bator Putin è sbarcato qualche ora dopo, per la sua prima visita in un Paese aderente alla Corte penale internazionale (Cpi) , l’organismo che ha emesso nei suoi confronti un mandato di arresto con l’accusa di deportazione di bambini ucraini. La Mongolia dunque, in teoria, sarebbe tenuta ad arrestare il capo del Cremlino . Ipotesi che Mosca non ha nemmeno preso in considerazione, visti i rapporti strettissimi che legano tradizionalmente i due Stati.

La Russia «non ha problemi con la Mongolia in merito alle decisioni della Cpi», ha assicurato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, dopo aver fatto sapere qualche giorno fa che "naturalmente tutti gli aspetti della visita sono stati preparati in modo esauriente». Una portavoce dell’UE ha detto che l’Unione ha espresso chiaramente a Ulan Bator le "preoccupazioni» dei Paesi europei per la visita di Putin, ricordando alla Mongolia gli «obblighi legali» che le deriverebbero dall’essere uno dei firmatari dello Statuto di Roma, documento costitutivo della Cpi. Cioè, se non proprio arrestare Putin, come invoca Kiev, almeno non riceverlo in pompa magna. Un anno fa il Sudafrica, anch’esso Paese firmatario (a differenza di Russia, Cina e Usa), chiese espressamente al presidente Putin di rinunciare a recarsi a Johannesburg per il vertice dei Paesi Brics, al quale accettò di partecipare in videoconferenza. Ma i rapporti tra Mosca e Ulan Bator sono altra cosa. Paese satellite di Mosca durante l’Unione Sovietica, la Mongolia ha mantenuto anche successivamente rapporti fraterni con l’ingombrante vicino, dal quale dipende per le sue forniture energetiche. Attraverso il territorio mongolo dovrebbe passare anche il gasdotto Power of Siberia 2, un megaprogetto che ha lo scopo di convogliare gas russo verso la Cina. E il presidente Ukhnaagiin Khurelsukh, che domani riceverà Putin, ha già avuto per lui parole di elogio.