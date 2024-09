Bimbo di 10 anni uccide ex sindaco in Louisiana e la figlia. Ignoto il movente

Un bambino di 10 anni ha sparato mortalmente all’ex sindaco 82enne di Minden, una città della Louisiana nord-occidentale, e alla figlia di 31. Si tratta di Joe Cornelius Sr e Keisha Miles. I corpi di entrambi sono stati trovati domenica mattina con ferite multiple di arma da fuoco. Le autorità non hanno riferito immediatamente in che modo il bambino, che è stato arrestato, sia legato a Cornelius e Miles. I vicini hanno detto ad una tv locale di aver sentito Cornelius e il bambino litigare, forse per addebiti sulla carta di credito per videogiochi, e in seguito di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco. Ignoto il movente.