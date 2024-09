La principessa Kate finisce la chemioterapia: "Sono stati mesi incredibilmente duri"

La principessa Kate, con un video diffuso da Kensington Palace, ha annunciato di aver finito il ciclo di chemioterapia. La moglie del principe William ha descritto il periodo alle spalle come «incredibilmente duro», sottolineando come la sua esperienza con il cancro sia stata «complessa, spaventosa e imprevedibile». «Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima, e con ciò, una nuova prospettiva su tutto», si sente la principessa dire, mentre scorrono immagini della famiglia insieme sorridente nel Norfolk. Con un «rinnovato senso di speranza e apprezzamento della vita», Kate ricorda che «il percorso verso la guarigione e la piena ripresa è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene». «Non vede l’ora di tornare al lavoro» e nel prossimo futuro ci saranno una «manciata» di impegni pubblici, «quando potrò».

L’annuncio di Kate sulla fine della sua chemioterapia rappresenta un passo avanti importante, ma «a questo stadio non si può dire ancora» che la principessa sia "cancer free», guarita dal cancro. Lo sottolinea Kensington Palace in dichiarazioni riprese dalla Bbc a margine della diffusione del video messaggio della stessa consorte del principe William. Al momento si prevede un possibile ritorno parziale alle attività di rappresentanza pubblica della monarchia «più avanti» nel corso dell’anno: probabilmente, riferisce ancora la Bbc, a partire dalle cerimonie del Remembrance Day in memoria dei caduti, a novembre.