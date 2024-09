Ucraina: missili forniti dall'Iran a Mosca, per l'Ue è un'ipotesi credibile. Preannunciate nuove sanzioni

L’Unione europea ha affermato che i suoi alleati hanno condiviso informazioni «credibili» secondo cui l’Iran aveva fornito missili balistici alla Russia, un’affermazione respinta da Teheran ma non esplicitamente negata dal Cremlino. Mosca sottolinea che la Russia sviluppa le sue relazioni con Teheran come ritiene opportuno, in particolare nelle «aree più sensibili».

«Questo tipo di informazioni non sono sempre vere», ha detto Dmitri Peskov, senza negare la notizia uscita sui media americani nel fine settimana. «L'Iran è un partner importante», ha aggiunto, sottolineando che i due paesi stanno sviluppando la loro cooperazione «in tutti i settori possibili, compresi quelli più sensibili».

I media statunitensi avevano riferito la scorsa settimana che Washington riteneva che l’Iran avesse trasferito le armi alla Russia per utilizzarle in Ucraina, citando fonti anonime.