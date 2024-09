"Putin ti mangerebbe a pranzo", "Marxista": ecco le frasi chiave del dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris

* 'A SPRINGFIELD MANGIANO I CANI. Le persone che sono entrate stanno mangiando i gatti. Stanno mangiando gli animali domestici delle persone che vivono lì. Questo è quello che sta accadendo nel nostro Paese. Ed è un peccatò, ha affermato Trump parlando dei migranti arrivati illegalmente in America a causa, a suo dire, di Biden e Harris.

Scintille fra Donald Trump e Kamala Harris al loro primo e forse ultimo dibattito prima del voto di novembre . Appena salita sul palco la vicepresidente si è avvicinata a Trump, gli ha stretto la mano e si è presentata: 'Piacere, Kamala Harris, cerchiamo di aver un buon dibattitò, sono state le sue parole in quello che è stato il loro primo incontro di persona. Archiviati i convenevoli, i due candidati si sono dati subito battaglia dall’aborto all’immigrazione, passando per la politica estera. Ecco di seguito le frasi chiave del dibattito .

* 'NON SONO JOE BIDEN. NON SONO DONALD TRUMP. Quello che offro è una nuova generazione di leadership per il Paesè, ha spiegato Harris respingendo i paragoni e i confronti di Trump con Biden. 'Lei è Biden', si è spinto a dire l’ex presidente.

* 'STO PARLANDO IO SE NON LE DISPIACE, SUONA FAMILIARE?'. L'ex presidente ha bacchetta così Harris perché parlava nonostante non fosse il suo turno. Il riferimento di Trump è al dibattito avuto dalla vicepresidente nel 2020 con Mike Pence, più volte allora rimproverato da Harris perché la interrompeva.

* 'UN INSULTO PER LE DONNE AMERICANE', così Harris ha bollato le posizioni di Trump sull'aborto.

* 'KAMALA HARRIS ODIA ISRAELE', ha detto Trump parlando delle tensioni in Medio Oriente e la guerra di Gaza. 'Con lei presidente Israele non esisterà più in due annì, ha aggiunto.

* 'TRUMP CI HA VENDUTO ALLA CINA, I LEADER STRANIERI GLI RIDONO DIETRO', sono state le parole della candidata dem per respingere le critiche dell’ex presidente sull'economia.