Israele respinge la tregua proposta da Usa e Francia. Netanyahu: "Avanti i combattimenti". Nuovi raid in Libano

Per fermare l’escalation tra Israele ed Hezbollah, la comunità internazionale - guidata da Francia e Stati Uniti - ha avanzato una proposta di tregua di 21 giorni per consentire alle diplomazie di negoziare un accordo. Tuttavia, da Israele è arrivato un secco rifiuto: il premier Benjamin Netanyahu, intervenendo all'Assemblea Generale dell'Onu a New York, ha dichiarato che lo Stato ebraico continuerà a colpire con forza sia in Libano che a Gaza.