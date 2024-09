Chi era Hasan Nasrallah, il "fantasma" leader di Hezbollah che ha sfidato Israele

La parabola personale e politica di Hasan Nasrallah, il leader di Hezbollah che l’Idf rivendica aver ucciso nel bombardamento di ieri su Beirut, è stata quasi sin dall’inizio della sua movimentata esistenza segnata dalla necessità di resistere con le armi alla presenza violenta di Israele in Libano e nella regione: tanto da farlo diventare, col passare del tempo, l’unica figura apicale dello sciismo arabo a potersi confrontare alla pari con Ali Khamenei, l’incontrastato leader iraniano. Leggi anche Raid israeliano su Beirut, ucciso Nasrallah”. Hezbollah conferma "Si è unito ai martiri". Iran: pronti all'invio di truppe in Libano L’autorità di Nasrallah L’indiscussa autorità di Nasrallah è derivata, prima di tutto, dalla sua appartenenza di sangue alla casta nobile dello sciismo: i sadat, i discendenti del profeta. Il suo turbante nero è infatti quello delle famiglie che si dicono legate direttamente a Maometto. In quanto sayyid (pl. sadat), le sue parole e azioni sono per definizione corrette, tenute in altissima considerazione da parte di seguaci e combattenti.

Gli anni della clandestinità Costretto da più di trent'anni alla più totale clandestinità, Hasan Nasrallah nasce nel 1960 in un campo profughi alla periferia di Beirut. Suo padre, emigrato dal poverissimo sud del Libano, aveva un banco di frutta nella favela di Burj Hammud. Nono di dieci figli, Nasrallah è costretto all’età di 15 anni a lasciare Beirut per lo scoppio della guerra civile libanese (1975-90). Nel porto meridionale di Tiro, dove la famiglia si era rifugiata, aderisce al neonato movimento Amal, prima entità politica intenzionata a promuovere i diritti della emarginata comunità sciita libanese. Nel 1978 Israele comincia la prima invasione del Libano. Il percorso religioso e politico Consapevole della responsabilità di essere un sayyid, il giovane Nasrallah frequenta i più importanti centri dello sciismo religioso e politico regionale: prima a Najaf, città santa in Iraq, e poi a Qom, altra città santa sciita in Iran. Dopo esser stato espulso dall’Iraq di Saddam Hussein e una breve parentesi in Libano, Nasrallah si trova a Qom quando Israele invade massicciamente il sud del Libano nel 1982, raggiungendo Beirut.