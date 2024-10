Thailandia, incendio su un autobus che portava studenti e insegnanti in gita scolastica: 25 morti

In Thailandia 25 giovani sarebbero morti in un incendio scoppiato a bordo di un autobus che trasportava decine di studenti e insegnanti in gita scolastica. Lo ha riferito il primo ministro Paetongtarn Shinawatra in un messaggio di condoglianze alle famiglie delle vittime. «Ho saputo dell’incendio su un autobus che trasportava studenti di Uthai Thani che ha causato morti e feriti. Come madre, vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze alle famiglie dei feriti e dei deceduti», ha scritto Paetongtarn su X.

Il ministro dei trasporti Suriya Jungrungreangkit ha invece detto che il numero dei decessi non è chiaro, ma 25 persone sono risultate disperse dopo l’incendio. «I primi rapporti dicevano che a bordo c'erano 44 persone, 38 studenti e sei insegnanti. Per quanto ne sappiamo ora, tre insegnanti e 16 studenti sono usciti», ha detto ai giornalisti. «Per coloro che sono ancora dispersi, non abbiamo ancora le idee chiare».

L’autobus trasportava studenti della provincia di Uthai Thani quando uno pneumatico è scoppiato su un’autostrada in un sobborgo a nord di Bangkok, facendo schiantare il veicolo contro una barriera, ha detto un soccorritore in un filmato trasmesso dalla Tv locale. Le riprese video della scena hanno mostrato le fiamme che avvolgevano l’autobus mentre bruciava sotto un cavalcavia, enormi nuvole di denso fumo nero si sollevavano nel cielo. L’incendio è stato spento, ma i soccorritori hanno dovuto aspettare che l’autobus si raffreddasse prima di cercare i corpi, ha detto un soccorritore.

La Thailandia ha uno dei peggiori record di sicurezza stradale al mondo, con veicoli non sicuri e guida scadente che contribuiscono all’elevato numero annuale di morti.