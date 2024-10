Tensione internazionale, l’Iran accusa il G7 di essere “parziale e irresponsabile”

L’Iran accusa il G7 di essere «parziale e irresponsabile». In una nota del ministero degli Esteri iraniano, ripresa da Sky News, Teheran ha accusato il G7 dopo che i 7 Grandi hanno rilasciato ieri una dichiarazione in cui si condannava l’attacco dell’Iran a Israele. I leader del G7 avevano espresso «forte preoccupazione» per la crisi in Medio Oriente, avvertendo che un conflitto su scala regionale non è nell’interesse di nessuno.

Voli fermati ed evacuazioni

La compagnia aerea Emirates ha annullato i voli da e per l’Iran, l’Iraq e la Giordania fino al 5 di ottobre. Intanto, l’esercito israeliano ha ordinato per la prima volta l’evacuazione di villaggi e città situati a nord del fiume Litani, in Libano, inclusa Nabatia.