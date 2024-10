Usa, l'Urgano Milton è debole ma devastante: diversi morti in Florida. Milioni di case senza corrente

«Diverse» persone sono morte ieri in Florida a causa dell’uragano Milton: lo riporta la Nbc senza fornire il numero delle vittime. Lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato che ci sono state «diverse vittime» nella contea, come ha riferito l’emittente Wptv, affiliata della Nbc. Pearson ha detto che le vittime si trovavano nello Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello Stato.

Da diversi giorni le autorità invitano i residenti delle zone interessate dagli ordini di evacuazione ad andarsene, assicurando che si tratta di «una questione di vita o di morte». Secondo John Marsham, specialista in scienze dell’atmosfera, «molti aspetti di Helen e Milton corrispondono interamente» a ciò che gli scienziati prevedono in termini di cambiamento climatico. «Gli uragani hanno bisogno di oceani caldi per formarsi e le temperature record degli oceani alimentano queste tempeste devastanti. L’aria calda intrappola più acqua, provocando piogge più intense e maggiori inondazioni», spiega. Allo stesso tempo, «l'innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico sta portando a un peggioramento delle inondazioni costiere». Da più di un anno, le temperature nel Nord Atlantico sono in continua crescita a livelli record, secondo i dati dell’Osservatorio Meteorologico Americano (NOAA). Mentre repubblicani e democratici continuano a discutere sulla gestione da parte del governo federale di questi due uragani, il presidente americano Joe Biden ha denunciato la «valanghe di bugie» del suo predecessore e candidato alla Casa Bianca, Donald Trump, che accusa la sua amministrazione di aver fatto troppo poco, troppo tardi. Trump, che fa regolarmente commenti scettici sul clima, accusa da giorni, e senza la minima prova, i democratici di aver «rubato soldi» alla Fema per «darli ai loro immigrati clandestini». Accuse definite «pericolose» e «inaccettabili» dal la candidata democratica alle elezioni presidenziali del 5 novembre, Kamala Harris.