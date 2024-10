Unifil sotto attacco, Tajani: "Quello che sta accadendo è inaccettabile. Abbiamo riscritto ad Israele"

"Isoldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah". Lo ha detto il vicepremier, Antonio Tajani, dopo che l'esercito israeliano ha colpito basi italiane Unifil in Libano, entrando a Torino nel Grattacielo della Regione Piemonte, dov'è in programma un incontro con il presidente della Regione, Alberto Cirio, con le associazioni di categoria sull'impatto economico della frana del Frejus e della chiusura del tunnel del Monte Bianco.

Tajani, "abbiamo riscritto al ministro Esteri di Israele"