Almeno 19 palestinesi sono stati uccisi, tra cui bambini, in un attacco israeliano che ha colpito una scuola che ospitava sfollati a Jabalya, nel nord di Gaza. Lo ha detto un funzionario del ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, alla Reuters online. Decine di persone sono rimaste ferite nell’attacco, ha detto il funzionario Medhat Abbas, aggiungendo che «non c'è acqua per spegnere l’incendio. Non c'è niente».