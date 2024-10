Cinema, media: Harvey Weinstein ha il cancro al midollo osseo

Harvey Weinstein ha una forma di cancro al midollo osseo. Secondo i media statunitensi, un mese dopo essere stato incriminato per una nuova serie di reati sessuali, l’ex produttore cinematografico travolto dal #metoo, oggi 72enne, è affetto da leucemia mieloide cronica e si sta sottoponendo a cure in una prigione di New York.

La diagnosi arriva dopo una lunga serie di problemi di salute per l’ex potente magnate dell’intrattenimento, che è apparso pallido e visibilmente fragile durante una breve udienza in tribunale a settembre.

Il mese scorso è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore d’urgenza. Weinstein sta scontando una condanna a 16 anni di carcere dopo essere stato condannato per stupro in California. E’ stato anche condannato a New York nel 2020 per l’aggressione sessuale a un’attrice e per aver praticato sesso orale forzato a un assistente di produzione.

Più di 80 donne lo hanno accusato di molestie, violenza sessuale o stupro, tra cui le attrici Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Ashley Judd, oltre all’italiana Asia Argento.