La sonda Voyager 1 ha comunicato con un dispositivo inutilizzato dal 1981: ripristinate le comunicazioni dopo un problema

La sonda Voyager 1 della Nasa, lil veicolo spaziale più lontano dalla Terra, ha chiamato la Terra con un trasmettitore che non veniva più usato dal 1981. Il dispositivo radio è stato attivato con successo dopo che la sonda aveva smesso di rispondere all’ultimo comando inviato dalle antenne della Deep Space Network il 16 ottobre scorso. Lanciata il 5 settembre del 1977, la sonda Voyager 1 era stata inviata per studiare da vicino Saturno e poi ha proseguito il suo lungo viaggio verso i confini del Sistema Solare, che ha attravesato nel 2012. Adesso Voyager 1 si trova a circa 165 volte la distanza Terra-Sole ed è la sonda più lontana mai inviata dall’uomo.

Da anni e da quasi mezzo secolo continua incredibilmente a funzionare e a inviare dati preziosissimi relativi allo spazio interstellare. Ma la sonda ha ovviamente qualche problema dovuto all’età, l'ultimo dei quali è emerso pochi giorni fa dopo l’invio di nuovi comandi inviati da Terra il giorno 16 ottobre. Considerata la distanza, i segnali impiegano circa 23 ore per raggiungere la sonda e altre 23 ore per ricevere una risposta, ma l’ultima chiamata, con il comando di accendere alcuni dispositivi riscaldatori, non aveva prodotto la risposta attesa.