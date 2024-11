Netanyahu: "Un pogrom come nella Notte dei cristalli". Lo shock per il linciaggio dei tifosi del Maccabi ad Amsterdam

Lo shock di Israele per il linciaggio dei tifosi del Maccabi ad Amsterdam è tutto scritto nelle facce dei giovani seduti ai caffè di Tel Aviv per il rituale del brunch prima che entri lo shabbat. Si passano i telefonini con i video delle aggressioni selvagge, non commentano, non scuotono la testa, guardano sgomenti l'oscurantismo che si è rifatto vivo nel cuore dell’Europa. Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha condannato l’attacco antisemita, ma soprattutto ha messo l’accento sul significato che la data del 9 di novembre ha nel calendario europeo: "L'86esimo anniversario dalla Kristallnacht è stato celebrato nelle strade della capitale olandese, quando gli ebrei sul suolo europeo furono attaccati perché erano di religione ebraica. È accaduto di nuovo", ha detto.

L’anniversario della Notte dei cristalli fa uscire dai libri di storia le schegge dei vetri frantumati di migliaia di negozi di ebrei saccheggiati e distrutti che tappezzavano le strade della Germania, dell’annessa Austria e una parte della Cecoslovacchia: quella notte, tra il 9 e il 10 novembre, centinaia di sinagoghe furono attaccate, distrutte, date alle fiamme. Ai vigili del fuoco fu ordinato di lasciarle bruciare, i cimiteri ebraici furono profanati, gli ebrei furono attaccati e uccisi dalle truppe d’assalto, istigati dagli ufficiali del partito nazista, dalla Gioventù hitleriana, dal ministro della Propaganda Joseph Goebbels. Il pogrom che segnò la svolta nella persecuzione portando allo sterminio di 6 milioni di ebrei europei. «C'è una differenza oggi però, il popolo ebraico ora ha uno Stato tutto suo», ha messo in rilievo il premier israeliano, aggiungendo che «chi sta dietro agli attacchi non rappresenta solo un rischio per gli ebrei, ma per l’intero mondo libero».