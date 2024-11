Dua Lipa annulla la tappa indonesiana del tour, motivi di sicurezza

Dua Lipa ha annullato la tappa indonesiana del suo tour per motivi di sicurezza. La pop star 29enne avrebbe dovuto esibirsi oggi a Giacarta, ma ha dato forfait poche ore prima dello show per problemi di sicurezza all’Indonesia Arena della capitale, che può ospitare 16.500 persone. «Sono addolorata nel dover dire che non potrò esibirmi a Giacarta», ha scritto in un post sui social media.

«Sono qui nel vostro meraviglioso paese e pronta a esibirmi, ma sono sconvolta nel dover dire che è stato stabilito che non è sicuro continuare lo spettacolo a causa di problemi di sicurezza». Dua Lipa si era appena esibita a Singapore, ma il suo tour ora salterà la più grande economia del Sud-est asiatico e patria di circa 280 milioni di persone, spostandosi nelle Filippine, in Giappone, a Taiwan, in Malesia e in Thailandia. «Non vedevo l’ora che arrivasse questa serata, e mi addolora davvero il fatto che non possiamo esibirci per tutti voi, soprattutto dopo così tanto tempo dalla mia ultima esibizione a Giacarta», ha detto. «Vi amo tutti e non vedo davvero l’ora di tornare insieme nella stessa stanza con voi a cantare e ballare con tutto il cuore il prima possibile».