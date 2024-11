Trump chiama Putin: l'obiettivo è frenare l'escalation bellica in Ucraina

Durante la telefonata con Vladimir Putin, secondo il Washington Post, Donald Trump ha consigliato al presidente russo di non intensificare la guerra in Ucraina e gli ha ricordato la consistente presenza militare di Washington in Europa.

Nella loro telefonata Donald Trump e Vladimir Putin, dunque, hanno discusso l’obiettivo della pace nel

continente europeo, e il presidente eletto americano ha espresso interesse per ulteriori conversazioni per discutere "una rapida risoluzione della guerra in Ucraina": lo scrive il Washington Post citando diverse fonti.