I russi accumulano missili, colpita la diga sul fiume Vovcha: rischio inondazioni. Kiev insiste a Kursk ma soffre nel Donbass

Una manovra a tenaglia, con attacchi da nord a sud, da Kharkiv a Mykolaiv, per indebolire un avversario ormai esausto dopo quasi tre anni di guerra. La Russia, in costante superiorità di uomini e mezzi, non rallenta l'offensiva in Ucraina continuando a guadagnare terreno nel fronte principale, il Donbass. Anche a costo di provocare disastri ambientali, secondo le autorità locali, che hanno denunciato danni ad una diga sul fiume Vovcha dopo un raid, con decine di villaggi a rischio di allagamento. L’inverno è alle porte e per Kiev sarà ancora più difficile, ma già ci si prepara al peggio. La valutazione è che le forze russe abbiano "immagazzinato missili negli aeroporti in vista di attacchi massicci».

Tra due mesi Donald Trump tornerà alla Casa Bianca, ma si è già attivato per quantomeno congelare la guerra, anche a costo di pesanti concessioni territoriali dell’Ucraina. Kiev sta tentando di riguadagnare terreno prima che sia troppo tardi, ma la situazione continua a peggiorare, sia all’interno del Paese che nelle zone russe occupate ad agosto. Proprio l’offensiva nel Kursk, la scommessa di Zelensky per ottenere una merce di scambio, si sta rivelando un boomerang, secondo quanto ha ricostruito il quotidiano spagnolo El Pais parlando con alcuni militari ucraini. Nella regione di confine lo stato maggiore ha schierato le sue brigate migliori e ben equipaggiate, ma nonostante questo le truppe di Mosca hanno gradualmente ripreso parte dell’oblast. Allo stesso tempo, a difendere il Donbass sono rimasti i reparti più deboli, tra l’altro stremati per una permanenza in prima linea che arriva fino a 25 giorni. Il risultato, un costante arretramento.