Elon Musk sul caso migranti in Albania: "Questi giudici devono andarsene". Il Pd: "Inaccettabile ingerenza"

"Questi giudici devono andarsene" (These judges need to go). Così Elon Musk su X commenta un post di un utente che riporta la notizia della sospensione della convalida del trattenimento per sette migranti decisa dalla sezione immigrazione del Tribunale di Roma che si è anche rimesso alla Corte Ue. L’autore del post è emerso come una delle star emergenti su X dove conta più di 1,7 milioni di follower, ospita alcuni dei più grandi eventi audio della piattaforma e riceve spesso elogi dallo stesso Musk.

Posizionandosi come una combinazione di imprenditore, influencer aziendale e «citizen journalist», Nawfal ospita e modera 'The Roundtable Show', che, a suo dire, porta più di 6 milioni di ascoltatori a settimana. La chat audio in diretta è diventata un pilastro della piattaforma, con ospiti come l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried (ora in galera per truffa) e Hunter Biden, sempre con la promozione da Musk. Ma secondo un’inchiesta della Nbc, la rapida ascesa di Nawfal da imprenditore poco conosciuto a celebrità apparentemente onnipresente su X è stata accolta con crescente attenzione da parte di ex colleghi, i quali affermano che la personalità pubblica di Nawfal, in termini di successo negli affari e nei social media, è stata costruita in parte su promesse non mantenute e su sforzi di growth hacking altamente calcolati e orchestrati. Le fonti citate da Nbc News parlano di un imprenditore assetato di fama che lascia dietro di sè una scia di collaboratori insoddisfatti e inevasi.