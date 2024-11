Trump premia il supporto di Musk: sarà il capo del 'Dipartimento per l’efficienza governativa'

L’uomo più ricco del pianeta, Elon Musk, sarà il capo del 'Dipartimento per l’efficienza governativa' (un ministero di nuova creazione) assieme all’uomo d’affari repubblicano Vivek Ramaswamy. Lo ha annunciato Donald Trump. «Insieme, questi due grandi americani apriranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali», ha detto il presidente eletto in una dichiarazione, assicurando che questi due alleati nella sua campagna «manderanno onde d’urto attraverso il sistema».

Nell’annunciare la nomina di Musk e Ramaswamy alla guida del nuovissimo Dipartimento per l’efficienza del governo (DOGE), Trump ha detto la struttura «fornirà consigli e indicazioni dall’esterno del governo e collaborerà con la Casa Bianca e l’Ufficio di gestione e bilancio per spingere per riforme strutturali su larga scala e creare un approccio aziendale al governo mai visto prima». I lavori di questo ufficio dovrebbero concludersi entro e non oltre il 4 luglio 2026, in coincidenza con il 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Mentre la nomina di Musk a capo di questo ufficio era nell’aria, l’annuncio d Ramaswamy, ex candidato alla nomination repubblicana in queste elezioni, per condividere la leadership di questo ufficio, è stato una sorpresa.