Prime crepe fra le scelte di Trump, scoppia il caso Hegseth: il futuro capo del Pentagono accusato di aggressione sessuale

«E' un motto cristiano», ha tagliato corto il vicepresidente eletto JD Vance, cercando di smorzare le polemiche. Ma nella bufera non c'è solo Hegseth. La nomina di Matt Gaetz a ministro della giustizia continua infatti a far discutere. Anche per lui a pesare sono accuse a sfondo sessuale, inclusi rapporti con una minorenne. La commissione etica della camera, che da tempo indaga sul caso, non ha diffuso il suo atteso rapporto sull'ex deputato della Florida su pressione dello speaker della camera Mike Johnson. Secondo indiscrezioni il report includerebbe la testimonianza di una donna che avrebbe assistito al rapporto sessuale fra Gaetz e una diciassettenne. Ancora profondamente scottati dalla sconfitta, i democratici sono sul piede di guerra e si preparano a dare battaglia contro le nomine del presidente nella consapevolezza che la maggioranza repubblicana in Senato non è poi così solida. Oltre a Gaetz e Hegseth, i liberal puntano il dito contro la scelta di Tulsi Gabbard alla guida dell’intelligence e continuano a ripetere, senza offrire prove, che è un asset russo. Pur guardando alla battaglia che li attende in Congresso, i democratici lavorano a un piano di resistenza per arginare Trump. Abbandonando i cappellini rosa e le proteste di massa del 2017, i liberal puntano a un’opposizione più decisa facendo leva sui governatori liberal. Dalla California all’Illinois sono infatti in atto le grandi manovre per creare una coalizione anti-Trump. Un compito non facile: profondamente spaccati al loro interno e frustrati con l’ex speaker Nancy Pelosi, i democratici si trovano a fare i conti con un partito a pezzi in cerca di un leader e alle prese con i diversi interessi di chi aspira alla Casa Bianca nel 2028. La lista include già il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e la numero uno del Michigan Gretchen Whitmer, le cui ambizioni sono state profondamente ridimensionate dopo la seconda sconfitta di una donna candidata alla presidenza.