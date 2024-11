Raid russi, Ucraina sotto attacco: colpiti civili e infrastrutture, Kiev al buio. La Polonia fa decollare i jet da combattimento

L'Ucraina è stata presa di mira da "uno dei più potenti" attacchi aerei mai lanciati dalla Russia, ha dichiarato stamani il ministro degli Esteri ucraino, Andryi Sybiha. "Droni e missili contro città pacifiche, civili dormienti, infrastrutture essenziali", ha denunciato Sybiha.

La Polonia ha dichiarato di aver fatto decollare i jet da combattimento e mobilitato tutte le forze disponibili domenica in risposta. "A causa di un massiccio attacco della Russia, con missili da crociera, missili balistici e droni contro siti situati, tra gli altri luoghi, nell'Ucraina occidentale, sono iniziate le operazioni da parte di aerei polacchi e alleati", ha fatto sapere il Comando operativo polacco sulla piattaforma di social media X.

"Un massiccio bombardamento coordinato ha colpito tutte le regioni dell'Ucraina. Nel corso della notte e della mattinata, i terroristi russi hanno utilizzato droni di vario tipo, in particolare gli Shahed, ma anche missili da crociera, missili balistici e ipersonici Zirkon, Iskander e Kinzhal. In totale, circa 120 missili e 90 droni. Le nostre forze di difesa aerea hanno distrutto più di 140" di questi. L'obiettivo del nemico erano le nostre infrastrutture energetiche in tutto il Paese. Purtroppo, ci sono danni": lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram.