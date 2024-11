Ucraina, ok degli Usa a Kiev sui missili a lungo raggio: cosa sono gli Atacms

Per la prima volta l’amministrazione Biden ha autorizzato l’Ucraina a utilizzare missili balistici a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti per attacchi all’interno della Russia. I missili sono noti come Army Tactical Missile Systems, o ATACMS, ed è probabile che inizialmente saranno impiegati contro le truppe russe e nordcoreane per supportare le forze ucraine nella regione di Kursk, nella Russia occidentale, hanno detto funzionari americani ai media Usa.