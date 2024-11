Hamas: nella notte 11 morti in attacchi israeliani su Gaza

La Protezione civile della Striscia di Gaza gestita da Hamas ha reso noto questa mattina che la notte scorsa 11 persone sono state uccise in attacchi israeliani in diverse parti del territorio palestinese. Sette persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un raid aereo su una casa a Jabalia (nord), ha affermato il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal.

Un’altra persona è morta in un attacco aereo contro una casa a Beit Lahia, ha aggiunto. Altre due persone sono morte in seguito ad un attacco con colpi di artiglieria contro il campo di Nousseirat, nel centro della Striscia, e una persona è stata uccisa in un attacco aereo a Rafah, nel sud del territorio.