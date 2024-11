Israele vieta il ritorno degli sfollati nel sud del Libano. Hezbollah rivendica la vittoria

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno dato istruzioni all’Idf di non consentire alla popolazione di entrare nell’area dei villaggi vicino al confine nel sud del Libano, in conformità con la prima fase di attuazione del piano di cessate il fuoco. Lo riferisce l’ufficio del premier. «L'Idf ha arrestato quattro agenti di Hezbollah, tra cui un comandante locale, che erano entrati nell’area vietata, e continuerà ad agire duramente contro qualsiasi violazione» dell’accordo, afferma la nota.

Divieto di ritorno ai civili libanesi

In precedenza, il portavoce in lingua araba dell’Idf ha esortato nuovamente i civili libanesi a non fare ritorno nei villaggi del Libano meridionale durante il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. «Per la vostra sicurezza e quella della vostra famiglia, vi è vietato spostarvi a sud verso i villaggi che l’Idf ha ordinato di evacuare o verso le forze dell’Idf nella zona», ha scritto sui social, indicando che dalle 17 di oggi (ora locale, le 16 in Italia) alle 7 (le 6 in Italia) di domani, «è assolutamente vietato» attraversare il fiume Litani in direzione sud. Chi si trova a sud del Litani deve rimanere dove si trova, afferma.