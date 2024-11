L'Iran sfida l’Aiea: centrifughe avanzate per il programma nucleare

Nel tentativo di recuperare terreno in uno scacchiere mediorientale in rapida trasformazione, l’Iran sfida l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), annunciando di voler attivare «diverse migliaia di centrifughe avanzate di produzione nazionale». Un altro passo verso l’arma nucleare, in barba alla risoluzione sostenuta da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, emessa venerdì dal Consiglio dei governatori dell’Aiea, in cui si richiamava Teheran al rispetto degli accordi sul nucleare.

La reazione internazionale

«La risoluzione - sottolineava una nota del dipartimento di Stato venerdì scorso - risponde alla continua incapacità di Teheran di fornire all’Aiea le informazioni e la cooperazione necessarie per chiarire questioni in sospeso relative al materiale nucleare non dichiarato rilevato in diverse località dell’Iran, legalmente obbligato a cooperare pienamente con l’Aiea».

Viene inoltre espressa «seria preoccupazione» sui piani iraniani per nuove centrifughe per il programma nucleare.