Abu Mazen: "Spero che Netanyahu sia presto arrestato"

«Mi auguro che in esecuzione del mandato della Corte penale internazionale Benjamin Netanyahu venga presto arrestato e si possa rapidamente riprendere un percorso di pace. Non siamo solo noi ad augurarcelo ma anche tanti cittadini israeliani stufi del loro governo estremista e desiderosi di vivere in pace». In un’intervista in esclusiva ad Avvenire, il presidente palestinese Mahmoud Abbas affronta i temi caldi in Medio Oriente e lancia alla Comunità internazionale una serie di proposte per affrontare la Guerra a Gaza e superare le tensioni nell’area. E’ la prima intervista concessa da «Abu Mazen» dopo il 7 ottobre 2023.

Tra l’altro, il 12 e 13 dicembre il presidente palestinese sarà in Italia per incontrare papa Francesco, il presidente Sergio Mattarella e il capo del governo Giorgia Meloni.

«Non vedo l’ora di incontrare il Papa. Per me è un amico - ripete Abu Mazen più volte nel corso del lungo colloquio con Avvenire -. Non posso scordare quell'evento storico che ha promosso in Vaticano quando ha chiamato, per la prima volta nella storia insieme, noi, i musulmani, gli ebrei e i cristiani a piantare nei suoi giardini un albero di ulivo per la pace. Accogliamo ogni giorno il suo invito a pregare l’unico nostro Dio per lui».

Nell’intervista, Abu Mazen parla anche del ruolo dell’Italia. "Ringraziamo il governo amico italiano e il popolo italiano per il suo sostegno nel raggiungimento della pace in conformità alle leggi internazionali, nel rispetto dei diritti legittimi del popolo palestinese - afferma -. Apprezziamo molto il gesto generoso dell’Italia nell’aiutare numerosi bambini rimasti feriti in seguito all’aggressione israeliana".