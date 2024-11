Nuovo raid su Hezbollah, la tregua appesa a un filo. Ma Qassem rivendica: "Israele non è riuscito a distruggerci"

«Israele non è riuscito a distruggere Hezbollah, né ad annientare la Resistenza o a indebolirla». Mentre il cessate il fuoco tra il Partito di Dio e lo Stato ebraico appare, dopo tre giorni, ancora appeso a un filo - con nuovi raid dell’Idf su «terroristi» nel sud del Libano, il leader del movimento sciita rivendica l’accordo come una «grande vittoria», ancora maggiore di quella raggiunta nel 2006. Naïm Qassem, l’erede di Hasan Nasrallah ucciso dall’Idf a settembre, parla per la prima volta dall’entrata in vigore della tregua e, con la consueta retorica, cerca di ricompattare gli animi e di fare appello all’unità, ringraziando anche gli alleati dell’Asse della Resistenza, Iran e Yemen. «Il nostro sostegno alla Palestina non si fermerà - ha tuttavia ribadito -. La liberazione di Gerusalemme resta un obiettivo che potremo raggiungere per altre vie». Sul fronte opposto, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato una riunione speciale per fare il punto sulla tregua e discutere degli ultimi sviluppi in Siria, ennesima escalation in una regione che non sa darsi pace.